РИАМО - 24 июн. В районе Котловка отремонтируют один из корпусов ГБПОУ «Образовательный комплекс «Юго-Запад», в частности, предусмотрен комплекс работ для обеспечения маломобильных групп населения беспрепятственным доступом в здание, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Мосгосэкспертизой, подведомственным учреждением Москомэкспертизы, согласован проект комплексного капитального ремонта одного из корпусов здания образовательного учреждения, расположенного на юго-западе столицы. Капитальный ремонт запланирован в четырехэтажном корпусе и одноэтажном здании спортзала, построенных в 1936 году.

«В столице планомерно создаются и обновляются образовательные учреждения для того, чтобы жители столицы могли получать качественное современное образование в пешей доступности от дома. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта одного из корпусов ГБПОУ «Образовательный комплекс «Юго-Запад», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках капитального ремонта заменят слуховые окна с устройством решеток, кровельного покрытия и ограждений лестничных маршей. Кроме того, проектом предполагается утепление чердачного перекрытия и перекрытия над подвалом, а также устройство и оштукатуривание вентиляционных шахт. Проектная документация включает в себя демонтаж старых и устройство новых оконных и дверных блоков, переустройство блоков санузлов и размещение конструкции полов в соответствии с функциональным назначением помещений.

Фасадные работы предполагают окраску стен комплекса, облицовку плиткой крылец входов и установку ограждения, а также устройство отливов и капельников. После проведения ремонтных работ предполагается внутренняя отделка помещений в соответствии с их функциональным назначением.

Проектной документацией предусмотрен комплекс работ для обеспечения маломобильных групп населения беспрепятственным доступом в здание образовательного комплекса. Так, капитальный ремонт предполагает обустройство входной группы, замену наружных и тамбурных дверных блоков, а также обновление покрытия крыльца и размещение в уборной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан.