РИАМО - 24 июн. Строительство торгово-досугового центра «Галеон» завершили на юго-западе Москвы, теперь у жителей Теплого Стана в пешей доступности будут магазины, службы сервиса и быта, кинотеатр и кафе, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«ТЦ «Галеон» на Ленинском строится с 2013 года. Долгое время стройка стояла, работы возобновились в феврале 2017 года. В скором времени торговый центр введут в эксплуатацию. Застройщику уже выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, готовятся документы на ввод», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Жители района Теплый Стан получат в пешей доступности магазины, службы сервиса и быта, кинотеатр и кафе. Будут созданы и новые рабочие места.

В торгово-досуговом центре разместятся фитнес-клуб с тренажерными, процедурными помещениями, торговые галереи с супермаркетом и бутиками, отделение банка с отдельным входом, ресторан, кафе и фуд-корты на 340 мест, а также кинотеатр с шестью кинозалами на разное количество зрителей. Торговые галереи объединит атриум со светопрозрачным фонарем.

Подземный паркинг рассчитан на 320 машино-мест, включая места для транспорта маломобильных людей. Из парковки можно будет попасть на все этажи здания с помощью эскалаторов и лифтов. В торговый комплекс обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных посетителей.