РИАМО – 24 июн. Карта «Тройка» открыла доступ к одной из самых высоких смотровых площадок в Европе, по ней можно оплатить стоимость входного билета на площадку «Выше только любовь», говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Смотровая площадка расположена на крыше небоскреба «Око» в Сити, в 354 метрах над землей.

«При ее посещении по карте «Тройка» средства спишутся с билета «Кошелек», равные стоимости посещения смотровой площадки. Ознакомиться с ценами можно на сайте городского сервиса», – отмечается в сообщении.

Карта «Тройка» теперь может провести пассажиров на одну из самых высоких смотровых площадок Европы.

«Новый городской сервис стал доступен с 10 июня. Такая форма оплаты удобна для пассажиров, более 90% которых используют эту карту для оплаты проезда в городском общественном транспорте», – подчеркнули в пресс-службе столичной подземки.

Всего в Москве работают более 50 сервисов, которые можно оплатить картой «Тройка».

«Например, ею можно оплатить посещение 45 музеев и выставочных залов, проезд на канатной дороге от «Лужников» до Воробьевых гор, и, разумеется, на всех видах городского общественного транспорта: метро, Московское центральное кольцо, автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы», – резюмируется в материале.