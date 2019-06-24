РИАМО - 24 июн. В Москве случилось ДТП с участием депутата Госдумы Николая Герасименко, он опроверг информацию о том, что скрылся с места аварии, сообщает в понедельник РИА Новости.

Герасименко на автомобиле Lexus столкнулся с мотоциклом. После ДТП появилась информация о том, что депутат скрылся с места происшествия — об этом якобы сообщил отец мотоциклиста.

«Он (мотоциклист — ред.) врезался в меня. Я дождался скорой помощи, поэтому это вранье», — сказал Герасименко.

Депутат добавил, что серьезных травм никто из участников аварии не получил.