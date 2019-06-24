РИАМО - 24 июн. Депутат Мосгордумы Надежда Перфилова предложила наладить в Москве общественный контроль за состоянием аттракционов и детских площадок на уровне города, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

В минувшую субботу, 22 июня, трое детей упали со сломавшегося аттракциона «Колобок» в столичном парке «Сокольники». Для выяснения всех обстоятельств инцидента в парке создали рабочую группу. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело.

«Этот инцидент – повод в очередной раз задуматься о безопасности детской и развлекательной инфраструктуры. Важно, чтобы был постоянный, регулярный контроль за состоянием аттракционов и детских площадок. Причем не формальный контроль, который часто делается для галочки, а контроль общественный», - сказала Перфилова.

По ее словам, в Москве много неравнодушных людей - родителей, активистов, которые готовы участвовать в проверке мест, где играют и отдыхают дети.

«В нашем Северном округе мы добились очень больших результатов, именно работая с людьми, которые каждый день ходят по улицам, сообщают о проблемах. Нужно думать о том, как обеспечить такой общественный контроль в сфере безопасности детства в масштабах всего города», - подчеркнула депутат.

Ранее гендиректор компании-подрядчика площадки аттракционов ООО «Ларедо» Сергей Кудаков сообщил, что посещение аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники» было застраховано, поэтому семьям пострадавших детей выплатят компенсацию.