РИАМО - 24 июн. Мосгоризбирком на заседании в понедельник принял решение закупить еще 1 тысячу комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), сообщает ТАСС.

«Дополнительно к уже имеющимся в распоряжении Мосгоризбиркома будет закуплена 1 тысяча комплексов обработки избирательных бюллетеней для оснащения избирательных участков города применительно к ближайшим выборам», — сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Всего КОИБами оборудуют не менее 2 тысяч избирательных участков. На закупку дополнительных комплексов выделят около 196 миллионов рублей.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.

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