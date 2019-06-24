РИАМО – 24 июн. Водителям Москвы порекомендовали перед отъездом в отпуск убедиться, что машина припаркована в разрешенном месте и не нарушает ПДД, говорится в сообщении пресс-службы Московской административной дорожной инспекции.

«Автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, на тротуарах и пешеходных переходах, могут создавать аварийные ситуации и помехи для движения экстренных служб и других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Следует помнить, что на улице могут ввести реорганизацию дорожного движения в связи с ремонтными работами. Ознакомиться с планируемыми изменениями можно на сайте ЦОДД.

Как сообщалось ранее, теперь столичные водители смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки. Эта функция будет доступна в обновленном мобильном приложении «Парковки Москвы New».