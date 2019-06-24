РИАМО - 24 июн. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, губернатор Московской области Андрей Воробьев и члены жюри международного конкурса имени Чайковского высадили рябины в подмосковном Клину, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Молодые деревца появились в сквере мемориального музея-заповедника Чайковского.

«Спасибо членам жюри конкурса Чайковского, они здесь сегодня, из самых разных стран. Для нас это очень важно», - сказал Воробьев журналистам.

Он также поблагодарил всех участников фестиваля Чайковского, среди которых пианист-виртуоз Денис Мацуев, дирижер Юрий Башмет, а также дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

XVI Международный конкурс имени Петра Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. Пятый Международный музыкальный фестиваль искусств имени Петра Чайковского проходит в Клину с 21 по 30 июня.