РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил аттестаты о полном среднем образовании 32 выпускникам 11-х классов школы №28 микрорайона Самолет, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий посетил выпускной вечер в школе №28 и поздравил ее выпускников.

«Мне приятно видеть вас сегодня, дорогие выпускники! Конечно, школа новая, вы тут всего два года. Но она такая замечательная, современная, отличный коллектив учителей. Я желаю вам найти свое место в жизни, трудиться на благо родного округа Люберцы», – сказал Ружицкий.

Он вручил аттестаты 32 выпускникам. Глава подчеркнул, что в школе №28 это первый выпуск 11-х классов. Также двум ученицам, Алесе Артемовой и Милане Кардановой, вручили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в обучении».

Всего в 2019 году в Люберцах 1,3 тысячи выпускников из 55 одиннадцатых классов. Медали «За особые успехи в обучении» получили 142 человека.