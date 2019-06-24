РИАМО - 24 июн. Театрально-концертный комплекс планируется построить в подмосковном Клину, который является особым местом для любителей музыки со всего мира, сообщила в понедельник заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.

В понедельник на площадке фестиваля Чайковского прошло совещание, посвященное развитию туристического кластера в Клину, а также презентация главного театрально-концертного комплекса Московской области.

«Очень глубокая проработка. Клин - святое место для любителей музыки со всего мира. Мы надеемся, что фестиваль Чайковского выйдет на новый уровень благодаря развитию этой замечательной усадьбы. Надо работать», - сказала Голодец.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, концертный зал должен быть современным и соответствовать всем требованиям по звуку.

«Здесь сакральное место и хочется иметь на другом уровне музыкальный центр. Сегодня уже есть концепция, есть понимание, будем искать возможность с Ольгой Юрьевной (Голодец - ред.) этот проект осуществить», - сказал Воробьев.

Как пояснила журналистам глава городского округа Клин Алена Сокольская, участок под строительство центра уже выделен, его площадь составляет 13 гектаров. В настоящее время говорить о следующих этапах реализации проекта пока рано.

Пятый Международный музыкальный фестиваль искусств имени Петра Чайковского проходит в Клину с 21 по 30 июня. Фестиваль проводится в мемориальном музее-заповеднике Чайковского в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» при поддержке министерства культуры России.

Как провести лето в Подмосковье>>