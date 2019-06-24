РИАМО – 24 июн. Медики Наро-Фоминского перинатального центра выходили преждевременно рожденного ребенка, который при появлении на свет весил 740 граммов, сейчас состояние малыша в норме, его перевели в медучреждение по месту жительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В понедельник из отделения реанимации новорожденных детей Наро-Фоминского перинатального центра на долечивание в детскую городскую больницу в Клину был переведен ребенок, который находился в отделении реанимации 5 месяцев.

«Малыш родился на 24 неделе беременности и весил тогда всего 740 граммов. Ребенок долго находился в тяжелейшем состоянии. Кроме того, у него была диагностирована тяжелая форма бронхо-легочной дисплазии. Все пять месяцев ребенок дышал при помощи аппарата искусственной вентиляции легких», – сказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Родители малыша ежедневно его навещали и находились в тесном контакте с медицинским персоналом отделения. В настоящий момент состояние ребенка стабилизировано, его вес составляет 3,2 килограмма. За пять месяцев малыш уже стал родным для всех сотрудников отделения детской реанимации, и провожали они его тоже всем составом дежурной бригады.