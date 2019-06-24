РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. В подмосковном Подольске начала работать горячая линия Роспотребнадзора по качеству хлеба и хлебобулочных продуктов, жители смогут задать свои вопросы до 5 июля, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Подольском территориальном отделе Роспотребнадзора по Московской области в период с 21 июня по 5 июля 2019 года работает горячая линия по качеству хлеба и хлебобулочных продуктов», - говорится в сообщении.

Интересующие вопросы можно задать специалистам отдела по гигиене питания по телефону: 8(496)764-29-28 с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, а также обратиться по адресу: Подольск, Октябрьский проспект, дом №4.