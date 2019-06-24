РИАМО - 24 июн. В Москве на 25, 26 и 27 июня объявили «желтый» уровень из-за высокой пожарной опасности, ранее предупреждения для столицы о погодной опасности не требовалось, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в столице с 15 часов 25 июня до 15 часов 27 июня. Местами в городе объявлена пожарная опасность четвертого класса.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Ярославской, Ивановской, Брянской, Орловской, Липецкой и Курской областях.

В Подмосковье, Владимирской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях действует следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности.

В Московском регионе 25 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 10-12 градусов, — днем – 22-24.