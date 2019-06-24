РИАМО – 24 июн. Тело 27-летнего студента из Мьянмы Чжо Йе Аунга нашли в лесу в Зеленограде, обстоятельства смерти молодого человека выясняются, сообщается в понедельник на сайте kp.ru.

Полиция получила информацию об обнаружении тела в минувшую субботу, 22 июня, около пяти часов утра.

«Страшную находку сделал другой приезжий из этой республики, учащийся того же вуза по имени Кхант Вин. Он вызвал на место инцидента скорую помощь, сотрудники которой и констатировали смерть молодого человека», — сказал источник издания.

Предварительный осмотр не выявил видимых повреждений на теле погибшего.