РИАМО - 24 июн. Подмосковные власти уделяют особое внимание музыкальному образованию подрастающего поколения, сообщила в понедельник заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.

«Мне очень хочется отметить работу Московской области и губернатора Московской области Андрея Воробьева за то, какое внимание уделяется в регионе музыкальному развитию детей и молодежи», - сказала Голодец в рамках фестиваля Чайковского в Клину.

В понедельник Голодец и Воробьев вручили дипломы и гранты губернатора в размере 1,5 миллионов рублей лучшим юным музыкантам Подмосковья - победителям проекта «Новые имена России».

Пятый Международный музыкальный фестиваль искусств имени Петра Чайковского проходит в Клину с 21 по 30 июня. Фестиваль проводится в мемориальном музее-заповеднике Чайковского в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» при поддержке министерства культуры России.