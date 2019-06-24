РИАМО - 24 июн. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и губернатор Московской области Андрей Воробьев вручили дипломы и гранты губернатора в размере 1,5 миллионов рублей лучшим юным музыкантам Подмосковья - победителям проекта «Новые имена России», передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Такие награды вручаются впервые. Одаренных детей отобрали по итогам рейтингования и конкурсных прослушиваний, проводимых межрегиональным благотворительным фондом «Новые имена России» имени Иветты Вороновой, президентом которого с 2008 года является пианист Денис Мацуев. Победители получают по 1,5 миллиона рублей.

Награды получили учащаяся музыкальной школы №2 по классу саксофон из Подольска Алена Виноградова, учащийся детской школы искусств №1 по классу балалайка из Жуковского Егор Дмитриев, учащаяся детской школы искусств имени П. И. Чайковского по классу скрипка из Клина Анна Матвеева, учащаяся музыкальной школы №3 по классу виолончель из Серпухова Софья Сорокина, учащийся детской школы искусств №8 по классу труба из Балашихи Константин Шаин, учащаяся детской школы искусств имени Н. Н. Калинина по классу домра из Шатуры Наталия Терентьева.

«Сегодня у нас замечательное событие. Наша страна исторически славится своими музыкальными традициями, в музыке мы мировые лидеры. Конкурс Чайковского - один из самых ярких конкурсов в мировой культуре. Сегодня мы будем чествовать самых юных музыкантов. Хочется верить, что среди вас сидят будущие звезды», - сказала Голодец в рамках фестиваля Чайковского в Клину.

Она отметила, что Подмосковье славится своим вниманием к музыкальному образованию.

«Добрая традиция проводить фестиваль Чайковского здесь. И Башмет (альтист, дирижер Юрий Башмет — ред.), и Мацуев, и Гергиев (дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев – ред.) не просто в СМИ участвуют, но и привлекают сюда мировых звезд. Спасибо всем актерам, кто выступал на сцене в Клину. Для нас очень важно, чтобы музыкальные школы Подмосковья рождали новые жемчужины. Хочу пожелать вам, чтобы вы достигли самых больших высот», - сказал Воробьев.

Как уточнил сотрудник пресс-службы губернатора и правительства Московской области, полученные средства будут направлены на приобретение музыкальных инструментов, участие детей в творческих мероприятиях различных уровней, в том числе в конкурсах, выставках, пленэрах и стажировках.

XVI Международный конкурс имени Петра Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. Пятый Международный музыкальный фестиваль искусств имени Петра Чайковского проходит в Клину с 21 по 30 июня.

Ранее Голодец отметила, что в подмосковном Клину необходимо развивать туристический кластер, так как это важное место для культурного сообщества всего мира.

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