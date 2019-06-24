РИАМО - 24 июн. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» посетили Международную выставку упаковочной индустрии RosUpack – крупнейшее в России и странах Восточной Европы событие, посвященное упаковочному производству, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Химики побывали на нескольких лекционных площадках выставки, где им рассказали о том, как разработать конкурентную упаковку, провести успешный ребрендинг продукции, а также о новинках и тенденциях в сфере упаковочной индустрии в различных отраслях, в том числе химической промышленности. На мероприятии спикерами выступили российские и международные эксперты, главы крупнейших отечественных и международных компаний – лидеров индустрии упаковки и полиграфического рынка», — говорится в сообщении.

Сотрудники завода в лице директора по качеству Марины Кролевецкой и заместителя генерального директора по закупкам Сергея Медведева провели несколько встреч с представителями компаний-изготовителей тары для продукции завода и ознакомились с их инновационными разработками, в том числе последними достижениями в области биоразлагаемой, биополимерной и вторично-перерабатываемой упаковки.

«В своей деятельности химкомбинат стремится идти в ногу со временем и использовать экологически ответственные упаковочные решения», — отметил Медведев.

Он добавил, что для предприятия участие в таких выставках - прекрасная возможность изучить рынок упаковочной индустрии, ознакомиться с тенденциями развития упаковочного производства, а также найти оптимальные по цене и качеству решения, которые можно будет внедрить на «ВМУ».