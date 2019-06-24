РИАМО – 24 июн. Подмосковные синхронисты Михаил Васильев и Кристина Аверина завоевали золото на первенстве Европы по синхронному плаванию, они стали сильнейшими в произвольной программе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили с 18 по 23 июня в Праге, Чехия.

«Смешанный дуэт в лице Михаила Васильева и Кристины Авериной набрал 84,3 балла и стал сильнейшим в произвольной программе. Пара подмосковных синхронистов одержала верх над Ксавьером Гуйленом и Беатрис Кастано (78,2) из Испании и Эдоардо Фантоном и Вероникой Бенедетти (74,6667) из Италии, занявшими второе и третье места соответственно», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что победа в Праге задала уровень, которого нужно придерживаться на мировых соревнованиях.

«Пара Михаила Васильева и Кристины Авериной из Подмосковья – сильнейшая на первенстве Европы. Региональные спортсмены блестяще выступили на прошедшем первенстве. Недавно мы отмечали их успехи на этапах международной серии FINA, сегодня обсуждаем золотые медали Евро. Пловцам также предстоит выступить на чемпионате мира, который пройдет в июле в Корее», – сказал Терюшков.