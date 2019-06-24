РИАМО – 24 июн. За неделю застройщики устранили 297 нарушений на стройках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Инспекторским составом надзорного ведомства с 17 по 23 июня на строящихся объектах выявлено 358 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 297 ранее выявленных нарушений.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 181 нарушение строительных норм и правил, приведено в порядок 37 строительных площадок, устранено 48 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 31 иное нарушение», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

За неделю инспекторским составом ведомства проведена 261 проверка строящихся объектов.