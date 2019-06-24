РИАМО - 24 июн. В подмосковном Клину необходимо развивать туристический кластер, так как это важное место для культурного сообщества всего мира, сообщила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.
В ходе совещания в музее Чайковского в Клину планируется представить презентацию главного театрально-концертного комплекса Московской области «Вселенная Чайковского».
«Надо отдать должное благодарным зрителям, они приходят в любую погоду. Будет здорово, есть мы найдем перспективы развития, музей пользуется популярностью, и сам Клин - очень музыкальный город», - отметил в ходе своего выступления губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Фестиваль Чайковского проходит в Клину с 21 по 30 июня. Впервые на нем представят балет, а пианист Денис Мацуев сыграет рапсодию на тему Паганини Рахманинова.
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