РИАМО - 24 июн. В подмосковном Клину необходимо развивать туристический кластер, так как это важное место для культурного сообщества всего мира, сообщила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

«Сегодня мы находимся в Клину, в доме, где часть своей жизни провел Петр Ильич Чайковский. Будем обсуждать развитие туристического кластера здесь в Клину. Это святое место для всего культурного сообщества со всего мира, это место требует развития», - сказала Голодец в ходе совещания на площадке фестиваля имени Чайковского.

В ходе совещания в музее Чайковского в Клину планируется представить презентацию главного театрально-концертного комплекса Московской области «Вселенная Чайковского».

«Надо отдать должное благодарным зрителям, они приходят в любую погоду. Будет здорово, есть мы найдем перспективы развития, музей пользуется популярностью, и сам Клин - очень музыкальный город», - отметил в ходе своего выступления губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фестиваль Чайковского проходит в Клину с 21 по 30 июня. Впервые на нем представят балет, а пианист Денис Мацуев сыграет рапсодию на тему Паганини Рахманинова.

Как провести лето в Подмосковье>>