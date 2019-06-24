РИАМО – 24 июн. Одной из причин высоких средних баллов по итогам ЕГЭ в 2019 году по профильной математике стало разделение предмета на базовый и профильный уровни, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

С 2019 года выпускники не могут регистрироваться одновременно на ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.

«Наилучшие результаты мы отмечаем по профильной математике. Нам нравится, что это разделение благотворно сказалось в том числе и на результатах сдачи», - сказала Голикова.

Такие предметы, как история и английский язык, также показали положительную динамику по итогам 2019 года.

По данным с презентации, 56,5 балла составил средний результат по итогам ЕГЭ по профильной математике в 2019 году, что на 6,7 балла выше прошлогоднего результата.

Основной период ЕГЭ-2019 начался 27 мая и проходил до 13 июня. Резервный период сдачи продлится по 1 июля.