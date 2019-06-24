РИАМО – 24 июн. Одной из причин высоких средних баллов по итогам ЕГЭ в 2019 году по профильной математике стало разделение предмета на базовый и профильный уровни, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
С 2019 года выпускники не могут регистрироваться одновременно на ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.
«Наилучшие результаты мы отмечаем по профильной математике. Нам нравится, что это разделение благотворно сказалось в том числе и на результатах сдачи», - сказала Голикова.
Такие предметы, как история и английский язык, также показали положительную динамику по итогам 2019 года.
По данным с презентации, 56,5 балла составил средний результат по итогам ЕГЭ по профильной математике в 2019 году, что на 6,7 балла выше прошлогоднего результата.
Основной период ЕГЭ-2019 начался 27 мая и проходил до 13 июня. Резервный период сдачи продлится по 1 июля.
Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку?
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Ответьте на вопросы из ЕГЭ по русскому языку и проверьте свою грамотность.
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Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку? (5/14)
В каких группах слов пропущена одна и та же буква?
1) Бе…крайний, ни…вергать, чере…чур;
2) Пр…одолевать, пр…даточный, меж…нститутский;
3) Об…скать, под…грать, без…нициативный;
4) Вз…браться, пр…махнуться, п…ложиться
Запятая (1) разделяет предложения «рядом с тобой всегда люди» и «и, даже если тебе очень одиноко». Запятые (2) и (3) показывают границы придаточной части «даже если тебе очень одиноко». Запятая (4) отделяет придаточную часть «что кто-то сможет выслушать тебя».
Филолог
ЕГЭ по русскому языку вам вполне по силам. Или у вас природная грамотность, или вы знаете язык на профессиональном уровне.
Необходимый для получения школьного аттестата минимум вы могли бы сдать. Однако этого не хватит для поступления в хороший вуз, поэтому репетитор вам точно не помешает. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Хорошо, если вам не предстоит сдавать ЕГЭ в этом году – вы забыли все, что изучали в школе. Возможно, это из-за привычки сокращать слова и общаться в мессенджерах стикерами и гифками. Даже если вы фанат соцсетей, стоит повторить правила грамматики, чтобы избежать ошибок в рабочей переписке.
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