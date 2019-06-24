РИАМО - 24 июн. Зрителями Международного конкурса имени Чайковского в 2019 году уже стали 10 миллионов человек, выступления вызывают дискуссии и большой интерес, сообщила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

«Мне очень приятно, что мы собрались в Клину, когда у нас по всей стране идет конкурс Чайковского. Вчера мы перешагнули отметку 10-миллионного слушателя. Мы будем рады появлению новых имен и с нетерпением их ожидаем», - сказала Голодец в ходе совещания на площадке фестиваля имени Чайковского.

Она отметила, что выступления вызывают дискуссии и большой интерес.

XVI Международный конкурс имени Петра Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня 2019 года.

Фестиваль Чайковского проходит в Клину с 21 по 30 июня. Впервые на нем представят балет, а пианист Денис Мацуев сыграет рапсодию на тему Паганини Рахманинова.