РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 июн. В подмосковном Королеве объявлен аукцион на строительство пристройки к гимназии №9, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ учебной пристройки на 400 мест к МБОУ «Гимназия №9», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию в 2021 году. Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В 2020-2021 годах в городском округе Королев всего планируется построить и ввести в эксплуатацию 4 учебные пристройки на 1 500 ученических мест.