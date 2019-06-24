РИАМО - 24 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного эфира обсудит вопросы, которые были затронуты во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. В заключительной части губернатор отметил, что предстоящий прямой эфир на телеканале «360», который начнется 27 июня в 19:00, будет посвящен вопросам, с которыми жители региона обращались на прямую линию с Владимиром Путиным.

«На этой неделе мы проведем прямой эфир с нашими жителями, он будет построен на тех вопросах и обращениях, которые адресовались президенту. При полном участии правительства Московской области, глав муниципалитетов будут даны ответы на максимальное их количество», – заявил губернатор.

Прямая линия с Путиным прошла 20 июня. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В этот раз прямая линия продлилась 4 часа и 16 минут.