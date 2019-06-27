© РИАМО
, Александр Манзюк
Самый известный хлеб для сэндвичей в России – Harry's, который производят в подмосковном Солнечногорске. При поджарке ломтика в тостере он имеет тонкую аппетитную корочку снаружи и нежную текстуру внутри. Это хлеб долгого срока хранения. Корреспонденты РИАМО съездили на производство Harry's и узнали, как производится хлеб, и почему самый популярный в России «американский хлеб» придумали французы.
На фото: производство ООО «Барилла Рус» в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
Солнечногорская фабрика ООО «Барилла Рус» – это производство полного цикла, включающее разработку, выпуск и реализацию хлебобулочных изделий. Эта подмосковная фабрика представляет свою продукцию на российском рынке уже более 20 лет.
На фото: производство ООО «Барилла Рус» в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
Высокотехнологичное оборудование позволяет выпускать широкий ассортимент продукции. Как рассказывает директор фабрики ООО «Барилла Рус» Виктор Пак, производительность этого оборудования – 1 тонна в час.
На фото: производство ООО «Барилла Рус» в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
История появления хлеба Harry's довольна интересная. Его рецептура была придумана французами после Второй мировой войны. Когда американцы высадились во Франции, местные жители стали специально выпекать для них сэндвичный хлеб, который впоследствии приобрел большую популярность, рассказывает Виктор Пак.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Одна из важнейших стадий производства хлеба – это замес теста в миксере. Хлеб Harry's замешивают очень интенсивно – буквально в течение 10 минут замешивается 200 килограммов теста, отмечает Пак. Конструкция миксера позволяет удалять воздух из теста и обеспечить хлебу мелкопористую структуру.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Важным технологическим этапом в приготовлении хлеба является процесс расстойки теста, который нужен для того, чтобы тесто поднялось.
На фото: производство ООО «Барилла Рус» в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
После этого тесто скручивается в шары и идет на выпечку в металлических закрытых формах.
На фото: производство ООО «Барилла Рус» в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: производство ООО «Барилла Рус» в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
Для того, чтобы хлеб был квадратной формы, при выпекании в форме его накрывают специальной крышкой.
На фото: производство ООО «Барилла Рус» в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
Выпекается хлеб при температуре до 300 градусов.
На фото: производство ООО «Барилла Рус» в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
Весь процесс производства хлеба занимает около 6-8 часов, в зависимости от вида хлеба.
На фото: производство ООО «Барилла Рус» в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
Один из секретов долгого хранения хлеба Harry's – добавление пищевого спирта перед упаковкой. Содержание спирта небольшое – менее 1,5%, рассказывает Виктор Пак.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Готовый хлеб режется на 36 ломтиков, из батона получается три упаковки, по 12 кусков в каждом.
© РИАМО
, Александр Манзюк
У российских потребителей растет интерес к сэндвичному хлебу. Как рассказывает директор фабрики, за последние 5 лет общий объем производства увеличился в три раза.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Как отметил Виктор Пак, с 29 марта 2017 года российское подразделение Barilla Group полностью отказалось от использования пальмового масла в рецептурах своих продуктов. Компания одной из первых в Европе и России осуществила этот сложный и требующий огромных инвестиций проект, направленный на благополучие людей.
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