Самый известный хлеб для сэндвичей в России – Harry's, который производят в подмосковном Солнечногорске. При поджарке ломтика в тостере он имеет тонкую аппетитную корочку снаружи и нежную текстуру внутри. Это хлеб долгого срока хранения. Корреспонденты РИАМО съездили на производство Harry's и узнали, как производится хлеб, и почему самый популярный в России «американский хлеб» придумали французы.



На фото: производство ООО «Барилла Рус» в Подмосковье