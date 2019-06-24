РИАМО – 24 июн. В городском округе Солнечногорск арестована женщина, обвиняемая в организации убийства директора торгового центра, расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следователем следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области 56-летней женщине предъявлено обвинение в организации убийства директора торгового цента (пункт «ж», часть 2, статья 105 УК РФ, часть 2 статьи 222 УК РФ).

«По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Четвертого июня 2019 в поселке Поварово городского округа Солнечногорск неизвестный произвел не менее трех выстрелов из пистолета в директора местного торгового центра, когда последний заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте.

Благодаря грамотно проведенной работе следователей ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области удалось установить и задержать женщину, причастную к совершению преступления.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления. Назначено проведение судебно-медицинских исследований. Расследование уголовного дела продолжается», – резюмируется в сообщении.

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