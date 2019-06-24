РИАМО – 24 июн. Ученики, их родители и учителя могут присылать свои замечания и предложения по улучшению ЕГЭ в Рособрнадзор, сообщил журналистам руководитель ведомства Сергей Кравцов.

«Я обращаюсь ко всем - к тем, кто сдавал единый государственный экзамен в этом году, в прошлом году, , к учителям. Присылайте нам свои предложения для того, чтобы мы их могли рассмотреть и при необходимости улучшить, донастроить какие-то элементы проведения итоговой аттестации», - сказал Кравцов.

Как уточняется в материалах к пресс-конференции, Рособрнадзор будет принимать предложения до 1 августа. Каждое поступившее предложение будет рассмотрено и проанализировано специалистами ведомства. Такие опросы проводятся ежегодно службой во время и после завершения кампании ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ-2019 начался 27 мая и проходил до 13 июня. Резервный период сдачи продлится по 1 июля.