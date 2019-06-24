РИАМО – 21 июн. В Пушкинском городском округе мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть тещи, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«По версии следствия, 19 июня 2019 года обвиняемый, находясь в квартире дома по Ярославскому шоссе в городе Пушкино, на почве личной неприязни нанес множественные удары по голове своей теще. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. С места преступления обвиняемый скрылся, однако впоследствии был задержан», – говорится в сообщении.

Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

«Расследование уголовного дела продолжается», – заключается в сообщении.