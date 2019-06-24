РИАМО - 24 июн. Роспотребнадзор усилил контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии, поступающей в Россию, сообщается на официальном сайте ведомства.



«С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году 203 тысячи литров (АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компани», ООО «Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом Грузинского Вина»)», – отмечается в сообщении.



Партии вин, не соответствующих требованиям, не допустили к ввозу в Россию.



В ведомстве добавили, что в 2017 году в лабораториях введены высокотехнологичные методы контроля, позволяющие выявить нарушение технологии производства продукции и используемого сырья.



При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг связь между ужесточением контроля за винами Грузии и протестами в Тбилиси.



«Здесь нет никакого политического конфликта. Здесь просто превентивные меры по обеспечению безопасности наших сограждан – вот о чем идет речь», – подчеркнул он.