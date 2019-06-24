РИАМО - 24 июн. Четвертый класс пожарной опасности установили в шести подмосковных лесничествах, в связи с чем до 30 июня в них действует ограничение на пребывание граждан и на въезд в леса транспорта, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Распоряжением комитета лесного хозяйства Московской области от 21 июня 2019 года №29РВ-9 вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств до 30 июня 2019 года на территории земель лесного фонда в границах Московской области в связи с установлением четвертого класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни», – отмечается в сообщении.

Распоряжение распространяется на Виноградовское, Егорьевское, Луховицкое, Ногинское, Орехово-Зуевское и Шатурское лесничества.

Комитет лесного хозяйства Московской области напомнил, что при ограничении пребывания граждан в лесах запрещается разводить в них любой вид огня. Нарушение правил пожарной безопасности может привести как к административной, так и к уголовной ответственности.

Сообщить о нарушениях в период действия ограничений можно в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Московской области по телефонам: 8(800)100-94-00, 8(915)355-17-89, 8(916)376-18-83, 8(915)355-17-89, 8(916)376-18-83, 8(915)245-89-66, а также по электронной почте: cih.rds@mail.ru.

Что делать при лесном пожаре в Подмосковье>>