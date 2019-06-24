РИАМО - 24 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и известный пианист Денис Мацуев поздравили ветерана Великой Отечественной войны из подмосковного Клина Марию Иванову с 90-летием, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Во время войны Мария Иванова работала в колхозе. Ее общий трудовой стаж составляет 52 года. Мария Иванова награждена медалями в честь окончания войны, а к 75-летию она получила именные наручные часы от министра обороны РФ.

«С днем рождения! Хотим вам вместе с Денисом Мацуевым вручить цветы! А еще мы хотим поздравить вас от нашего президента - мы привезли вам павловопосадский платок. Такие люди, как вы, сделаны из особенного материала, поэтому и живете долго. 52 года стажа. Мы очень надеемся, что встретимся с вами на вашем следующем юбилее. Мы хотим пожелать здоровья вам и вашим близким, вашим боевым подругам», - сказал Воробьев.

Денис Мацуев сыграл для ветерана на фортепиано этюд Скрябина и импровизацию на тему Happy birthday.

«Спасибо, что поздравили меня! Я вам так благодарна», - ответила Иванова.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская передала юбилярше сертификат на холодильник.