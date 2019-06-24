РИАМО – 24 июн. Известный телеведущий Роман Бабаян получил должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва», он приступает к своим обязанностям во вторник, 25 июня.

«Друзья, хочу сообщить, что я действительно с завтрашнего дня начинаю работать главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит», – написал Бабаян в своем Telegram-канале.

Он добавил, что экс-главред Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны.

«Принимать этот пост после ухода Сергея – отдельный вызов. Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче», – заверил своих подписчиков Бабаян.

При этом в редакции радиостанции о назначении также узнали из Telegram-канала, встречи с новым руководителем еще не было.

«Генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов сообщил, что Бабаян будет представлен коллективу во вторник, 25 июня. Роман Бабаян – ведущий программы «Право голоса» на ТВЦ», – отмечается на сайте радиостанции.

Сергей Доренко умер в столице 9 мая, когда ехал по оживленной дороге на мотоцикле. Судмедэксперты установили, что журналист скончался в результате разрыва аорты. Тем не менее дочь Доренко Екатерина написала заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить причины смерти ее отца. Она посчитала, что Доренко мог умереть неестественной смертью.

Пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Доренко занимал с 2014 года. Ранее был главредом и ведущим радиостанции «Русская служба новостей», ведущим телепрограмм «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.