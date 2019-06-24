РИАМО – 24 июн. На территории Московской области с 24 по 30 июня проведут три крупные тематические ярмарки в Наро-Фоминском городском округе, Химках, Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Мы закрываем первое полугодие 2019 года тремя крупными ярмарочными мероприятиями, которые развернуться в трех муниципальных образованиях – Химки, Луховицы и Наро-Фоминск», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В Химках на проезде Мельникова организуют тематическую ярмарку «Ягода полей».

«Минимум 60% ассортимента составит сельскохозяйственная продукция – свежие ягоды, фрукты и овощи из Московской, Тульской, Воронежской, Тамбовской областей и Республики Дагестан, а также садовый инвентарь, удобрения, льняные изделия», – перечисляется в материале.

Помимо этого, на мероприятии 28-30 июля с 13:00 до 17:00 будет организован мастер-класс, где региональные фермеры дадут практические советы по уходу за первыми всходами урожая.

«На ярмарке в Наро-Фоминске, на улице Маршала Жукова, организовано 30 торговых точек, в которых представлены: мед и продукты пчеловодства, сухофрукты, кондитерские изделия и конфеты ручной работы, свежие сезонные овощи и фрукты, соления, произведенные в разных регионах России. Все желающие смогут продегустировать бесплатно представленный ассортимент продуктов питания», – добавляется в сообщении.

В Луховицах пройдет первая в этом сезоне тематическая ярмарка «Луховицкий огурец», в которой примут участие производители сельскохозяйственной продукции.

На мероприятии представлено свыше 25 торговых точек, на каждой из которых посетителям предложат свежие огурцы, кабачки и другие виды овощных культур. В рамках ярмарочного мероприятия будет организована благотворительная раздача сладостей, игрушек и сувениров.

«На всех тематических ярмарках организовано музыкальное сопровождение, концертная программа с выступлениями творческих коллективов, конкурсы и мастер-классы, зоны общепита, где гости смогут приобрести чай, кофе, холодные напитки, сладости, легкие закуски и мороженое», – подчеркнул Посаженников.

Полный перечень ярмарок с датами проведения, адресами и часами работы можно найти на официальном сайте министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.