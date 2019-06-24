РИАМО - 24 июн. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям наложило штраф в размере 200 тысяч рублей на ООО «РусМолоко» за нарушения требований земельного законодательства в Раменском городском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Организация является собственником земельных участков сельскохозяйственного назначения в Раменском округе общей площадью 126,27 гектара.

«Управлением установлено, что собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», — говорится в сообщении.

Участки сельхозземли заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Признаков использования участков в сельскохозяйственном производстве не установлено.

«За выявленные нарушения управлением ООО «РусМолоко» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ», — заключается в сообщении.