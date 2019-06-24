РИАМО - 24 июн. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Оптима Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в подмосковное УФАС поступило обращение от МБУ «Конькобежный центр «Коломна» о внесении сведений в отношении ООО «Оптима Групп» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по уборке помещений.

«По результатам рассмотрения обращения УФАС признало действия ООО «Оптима Групп» не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Оптима Групп» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, фирма обратилась в суд. Однако Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Оптима Групп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.