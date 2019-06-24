РИАМО – 24 июн. Тело безработного мужчины с ранением груди обнаружили в квартире жилого дома в поселении Рязановское в новой Москве, по подозрению в убийстве задержан другой безработный, который распивал с убитым алкогольные напитки, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что в службу «02» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: поселение Рязановское, поселок фабрики имени 1 Мая.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с колото-резаным ранением груди обнаружен труп мужчины 1976 года рождения, неработавшего. Труп направлен в танатологическое отделение (морг) №1», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позднее в квартире по месту жительства мужчины был задержан гражданин 1974 года рождения, безработный.

«Он изобличен в том, что 22 июня в период с 21:00 до 22:00 после совместного распития спиртных напитков в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре ножом нанес мужчине колото-резаное ранение груди», – отметил собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».