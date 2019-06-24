РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июн. Стартовал аукцион на выполнение работ по реконструкции со строительством пристройки к школе на 300 мест в микрорайоне Кутузово городского округа Подольск, ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции со строительством пристройки средней образовательной школы №13 на улице Бородинская, дом №20. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию – в 2020 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Суммарная проектная вместимость существующего здания и проектируемой пристройки начальных классов будет составлять 900 учащихся мест (проектная вместимость нового корпуса – 300 учащихся). На земельном участке площадью более 2,4 гектара расположатся здание школы, физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны, места отдыха для разных возрастных групп учащихся и площадка для общешкольных мероприятий.

Возведение пристройки предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».