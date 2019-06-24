РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 24 июн. Праздничная программа «Под сенью Петра и Февронии» пройдет в Орехово-Зуевском центре культуры и досуга «Мечта» 7 июля, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на праздничную концертную программу, посвященную Всероссийскому дню семьи, любви и верности «Под сенью Петра и Февронии». Вас ждет концерт творческих коллективов учреждения и многое другое», – говорится в сообщении.

В программе праздника выступления творческих коллективов, чествование молодоженов, «серебряных» и «золотых» юбиляров, поздравление многодетных и замещающих семей.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, начало программы – 7 июля в 12:00. Вход свободный. По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8(496)425-12-64, 8(496)425-11-36.

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