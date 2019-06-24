РИАМО – 24 июн. Онкологи Подмосковья порекомендовали жителям регулярно обследоваться на меланому, день диагностики этого заболевания прошел 22 июня в Московском областном онкологическом диспансере, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Профилактическая акция проводилась для тех жителей Московской области, кто не состоит на учете у врача-онколога. Все желающие получили консультации врачей-онкологов в области дерматологии, также по рекомендации и направлению специалистов проводились цитологические исследования.

«Наша акция нужна, чтобы предотвратить серьезное заболевание. Можно своевременно выявить подозрительные кожные образования и удалить их в профилактических целях. Кроме того, такие акции приучают людей следить за своим здоровьем», – сказал главврач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Он добавил, что число заболеваний меланомой кожи и смертность от этой болезни неуклонно растут, поэтому вопросы ранней диагностики в этом случае приобретают особую значимость.

Обследование в день диагностики прошли около 70 человек, выявлено четыре случая базальноклеточного рака. Людей направили в онкодиспансер на дополнительное обследование для верификации диагноза и проведение необходимого лечения.

Пройти обследование на наличие злокачественных новообразований жители Подмосковья могут и в любой другой день. Для этого необходимо записаться к врачу-терапевту или дерматологу в поликлинику по месту прикрепления, а тот по системе «врач-врач» запишет пациента к онкологу.

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