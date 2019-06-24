РИАМО - 24 июн. Движение транспорта будут перекрывать 30 июня на улице Россолимо и на месте ее пересечения с переулком Хользунова из-за проведения киносъемок, говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса города Москвы.

«Участок 1: улица Россолимо от переулка Хользунова до дома №11, Малый Боженинский переулок, Олсуфьевский переулок от Большой Пироговской улицы до дома №10, строение 7. Период: 30 июня с 9:00 до 14:00», – отмечается в сообщении.

Также в период с 14:00 по 20:00 30 июня будут перекрывать участок на пересечении переулка Хользунова и улицы Россолимо.

«Особенности: полное перекрытие до 5 минут», – добавляется в материале.