РИАМО – 24 июн. Около двух тысяч заявок поступило от москвичей на высадку семейного дерева в рамках акции «Наше дерево», саженцы посадят в честь рождения детей, сообщает в понедельник РИА Новости.

«За два месяца около двух тысяч москвичей, у которых в этом году родились дети, подали заявки на высадку семейного дерева», – отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Акция стартовала 15 апреля. Участники программы получают возможность высадить в парке собственное дерево в честь своего ребенка, если он появился на свет в этом году.

«Подать заявку на участие в акции можно на официальном портале мэра и правительства Москвы в течение трех лет с момента рождения ребенка», – добавляется в материале.