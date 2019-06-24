РИАМО – 24 июн. В подмосковных Котельниках создали рабочую группу по развитию территорий и выявлению неэффективно используемых земельных участков, сообщается в Instagram–аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«По поручению главы городского округа Котельники Андрея Булгакова и в рамках содействия бизнесу создана рабочая группа по развитию территорий и выявлению неэффективно используемых земельных участков. Цель создания рабочей группы – улучшение инвестиционного климата в городе», – говорится в сообщении.

Сотрудники рабочей группы будут проводить ревизию свободных земельных участков для определения возможного использования территорий и привлечения инвесторов.

Помимо ревизии земельных участков, сотрудники администрации города регулярно будут выезжать на территории частных предприятий. Там они будут проверять эффективное использование территории в соответствии с разрешенным видом использования земли и генеральным планом городского округа Котельники.

«По итогам объездов будут сделаны выводы о необходимости сотрудничества с предприятиями по выявленным проблемным вопросам: от сферы благоустройства до получения государственной поддержки», – отмечается в материале.

Особое внимание уделят промышленным зонам и территориям, расположенным вблизи Люберецкого карьера. При поступлении жалоб от жителей города руководство города проведет оперативные выезды на предприятия при участии руководства и сотрудников предприятий.