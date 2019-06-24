РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июн. Предприятие «Криогенмаш» из Балашихи поставит на Новоджамбулский фосфорный завод в Казахстане дополнительный блок по производству кислорода, модернизация установки позволит вместе с азотом получать и кислород, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Новая установка способна перерабатывать более 20 тысяч кубометров воздуха в час, при этом потребляя меньше электроэнергии. Монтаж оборудования продлится около трех месяцев и завершится осенью 2019 года.

«После модернизации (установки дополнительного блока по производству кислорода – ред.) здесь (на Новоджамбулском фосфорном заводе в Казахстане – ред.) будут получать не только азот, но и кислород, который раньше выбрасывался в атмосферу. Кислород будет использоваться на заводе для технологических процессов в качестве окислителя. Это новое поколение азотных криогенных воздухоразделительных установок», – сказала гендиректор «Криогенмаша» Мария Соколова.

Она добавила, что потребность в дополнительном кислороде для производственных процессов возникла в результате развития казахского предприятия по производству фосфора. Подобный опыт модернизации будет применен и на российских предприятиях, эксплуатирующих азотные установки такого типа.

«Криогенмаш» – крупнейшая компания в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, которые используются в металлургии и химической промышленности. Установки «Криогенмаша» позволяют получать в больших количествах чистый кислород, азот, аргон, а также редкие газы – неон, ксенон, криптон. В 2015 году «Криогенмаш» запустил в Балашихе новейший научно-производственный комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров. На оборудовании предприятия получают около 80% всего объема производства технических газов в России.