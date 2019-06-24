РИАМО – 24 июн. Более 200 единиц сельхозтехники будет представлено на выставке агротехнологий в рамках «Дня поля Подмосковья – 2019», сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Выставка-демонстрация агротехнологий организована в рамках ежегодного праздника «День поля Московской области – 2019», который будет проводиться в Подмосковье уже в 24-й раз.

«В этом году мы планируем представить более 200 единиц сельскохозяйственной техники и новейшие разработки в области агротехнологий», – заявил Разин.

Мероприятия состоятся 17 июля вблизи деревни Карпово в Дмитровском городском округе.

«На выставке будет демонстрироваться отечественная и зарубежная техника для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование для подготовки почвы, посева и посадки сельхозкультур», – уточнил Разин.

Возможности отечественных тракторов покажут лучшие механизаторы области на традиционном межрайонном профессиональном состязании «Пахарь-2019».

«Свое мастерство на сельхозтехнике в этом году смогут продемонстрировать и студенты учебных заведений сельскохозяйственного направления Подмосковья в конкурсе «Молодой Пахарь», – резюмировал Разин.