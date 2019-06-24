РИАМО – 24 июн. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2020 года действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



«Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и продленных указами президента Российской Федерации от 24 июня 2015 года №320, от 29 июня 2016 года №305, от 30 июня 2017 года №293 и от 12 июля 2018 года №420», – говорится в документе.



Настоящий указ президента РФ вступил в силу со дня его подписания.



Продуктовое эмбарго стало ответом на антироссийские санкции, которые Запад начал вводить в 2014 году из-за конфликта на Донбассе и возврата Крыма в состав РФ. Эмбарго подразумевает собой запрет на импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия.