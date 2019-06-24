РИАМО – 24 июн. Жители улицы Академика Волгина и Черноморского бульвара на юго-западе Москвы теперь смогут пользоваться новыми пешеходными переходами, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Три новые «зебры»: две на Волгина (дом №1 и дом №23, корпус 1), одна на Черноморском бульваре (тоже около дома №23, корпус 1), – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства пожелали горожанам безопасных прогулок – как пешком, так и на велосипеде.