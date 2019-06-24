РИАМО – 24 июн. По факту смерти двух женщин на западе столицы проводится доследственная проверка, со слов соседей, погибшие вели асоциальный образ жизни, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

«23 июня 2019 года в квартире жилого дома по Матвеевской улице в городе Москве обнаружены тела двух женщин без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Со слов соседей, женщины вели асоциальный образ жизни, одна из них ранее судима.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий.

«Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – резюмируется в материале.