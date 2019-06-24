РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 июн. Коллектив студии современного танца Flashdance из подмосковного Красногорска завоевал первое место на международном фестивале в Республике Беларусь, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«От всей души поздравляем студию современного танца Flashdance, которая представила горокруг Красногорск в первом международном open air фестивале Friendship. Наши представительницы заняли 1 место в номинации «Современная хореография» и завоевали любовь зрителей», – говорится в сообщении.

Мероприятие под девизом «Включи свой талант на полную катушку» прошло 22 июня в городе-побратиме Красногорска Кореличи. В нем приняли участие вокалисты, инструменталисты, коллективы современной хореографии из России и Белоруссии.