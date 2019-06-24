РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 июн. Семью, которая не желала покидать квартиру в признанном ветхим и подлежащем сносу доме в подмосковном Красногорске, выселили по решению суда, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В Красногорском районном отделе судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области возбуждено исполнительное производство о выселении гражданина из квартиры в ветхом жилье.

«Мужчина четыре года вместе со своей семьей отказывался переезжать из расселенного дома в новое жилье, препятствуя тем самым сносу аварийного здания. Администрации городского округа Красногорск Московской области пришлось обратиться в суд с исковым заявлением о выселении. Красногорским городским судом иск удовлетворен в полном объеме», – говорится в сообщении.

Отмечается, что судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Однако, несмотря на это, гражданин из квартиры не выселился и всячески уклонялся от исполнения требований исполнительного документа.

«При проведении исполнительных действий с привлечением группы быстрого реагирования управления ФССП, а также при участии представителей администрации городского округа Красногорск осуществлено принудительное выселение должника с членами его семьи. Решение Красногорского городского суда Московской области исполнено в полном объеме», – заключается в материале.