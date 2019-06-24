РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 июн. Рентгенодиагностическую установку с дистанционным управлением стоимостью свыше 30 миллионов рублей запустили в больнице №1 подмосковного Красногорска, аппарат позволяет проводить исследования общего назначения и в режимах рентгеноскопии и рентгенографии, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области.

«В стационарном отделении Красногорской городской больницы №1 заработала новая рентгенодиагностическая телеуправляемая цифровая установка. Она работает на базе дистанционно управляемого стола-штатива. Стоимость оборудования составляет более 30 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что установку приобрели в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Новое оборудование позволяет выполнять рентгенодиагностические исследования как общего назначения, так и с контрастным веществом в режимах рентгеноскопии и рентгенографии», – сказал главный врач больницы Константин Соболев.

Он также отметил, что основные области применения установки – исследования желудочно-кишечного тракта, костей черепа, костно-суставной системы, мочеполового и сердечно-сосудистого трактов, легких.

«Важно, что новое оборудование позволяет подключиться к центру «второго мнения», а значит при необходимости врачи Красногорской больницы смогут получить консультации специалистов МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского по рентген-исследованиям, уточнить поставленный диагноз», – заключается в материале.